Эстонская светская львица и бизнесвумен Беатриче, обнародовавшая новые отношения в июле, призналась, что они с возлюбленным зарегистрировали брак всего через несколько месяцев после знакомства, пишет Elu24.
ГОРЬКО! ⟩ Эстонская светская львица Беатриче в шестой раз вышла замуж: если чувствуешь, что это правильно, чего еще ждать?
В июле этого года стало известно, что сердце бывшей модели и бизнесвумен Беатриче Фенис снова занято. Тогда Беатриче и ее возлюбленный Лаур Лая обнародовали свои отношения в Facebook.
Однако теперь выяснилось, что Беатриче и Лаур тайно поженились. В пятницу журнал Kroonika написал, что всего через два месяца после знакомства пара зарегистрировала брак. «Если чувствуешь, что это правильно, чего еще ждать?» –сказала Беатриче.
В интервью порталу Naine в январе Беатриче рассказала о своем длительном браке с художником Эдом Лабетски и призналась, что у нее новые отношения.
«Да! У меня новые отношения, но я пока не могу придать им какой-то статус. Не хочу раскрывать имя этого человека, он вообще не публичная личность и не любит внимания. Его нигде нет, он ничем о себе не делится. Мужчина с золотыми руками», – сказала Беатриче в январе.