Суббота приготовила для вас массу сюрпризов! Читайте гороскоп на 24 сентября

Весы

День будет насыщенным, и вас это наверняка порадует. Совсем не хочется ни сидеть без дела, ни ждать, пока кто-то решит задачи, стоящие перед вами. Вы с энтузиазмом беретесь за все новое, не упускаете возможности применить свои таланты. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Отличный день для встреч. Лучше проводить их в неформальной обстановке. Можно обсуждать сложные серьезные вопросы, не опасаясь, что возникнут непреодолимые разногласия. Сегодня вы способны договориться даже с теми, с кем прежде вовсе не находили общего языка.

Скорпион

Вы успеете сделать тысячу новых дел, блестяще завершить то, что начали давным-давно, и найти выход из неоднозначной ситуации. Скорости, с которой вы решаете задачи, можно только позавидовать; вряд ли кто-то сможет с вами сравниться. Однако отдыхать порой нужно даже вам. Стоит найти время для этого во второй половине дня. Общение с друзьями вдохновляет. Люди, которых вы знаете давным-давно, часто делятся интересными идеями или предлагают что-то новое. Те, кого вы сегодня встретите впервые, наверняка захотят поскорее с вами подружиться.

Стрелец