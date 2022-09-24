Суббота приготовила для вас массу сюрпризов! Читайте гороскоп на 24 сентября

Беспокойный день. Нельзя сказать, что он приносит какие-то особенно серьезные трудности или проблемы, требующие срочного решения. Но многим сегодня сложно разобраться в своих чувствах, определиться с приоритетами, пишет Dvorec. Из-за этого люди берутся то за одно, то за другое, и далеко не все, что начали, доводят до конца. Если вы сможете совладать с эмоциями и будете прислушиваться к голосу здравого смысла, то наверняка не совершите ошибок и даже добьетесь определенных успехов.
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Овен
День полон забот. Не довольствуясь собственными делами, вы то и дело норовите вмешаться в чужие, причем не всегда действуете тактично и деликатно. Окружающие порой остро реагируют на ваши замечания и даже обижаются, но стараются не показать этого. Важно избежать открытого конфликта. Часто сгладить острые углы помогает чувство юмора. С вами всем становится веселее. Стоит быть осторожнее там, где дело касается денег. Поспешные решения, связанные с финансами, редко бывают удачными. Лучше отложить покупки, если они не были запланированы заранее, и избегать серьезных расходов.
Телец
Подходящий день для того, чтобы обдумать какие-то важные и серьезные вопросы, постараться решить непростые задачи. Ваши выводы удивляют многих, но неизменно оказываются верными и точными. Все больше людей понимает: именно к вам нужно идти за советом, если попал в трудную ситуацию. Будет шанс укрепить свои профессиональные позиции, найти влиятельных союзников. Порадует общение с близкими. На этот день можно планировать и семейные мероприятия, и дружеские встречи. Они пройдут отлично, всем подарят яркие эмоции и приятные воспоминания.
Близнецы
Сегодня вам наверняка пригодится умение разбираться в людях. Помните, что доверять первому впечатлению можно не всегда. Стоит внимательно присмотреться к новым знакомым, особенно если они легко дают обещания или слишком усердно пытаются чем-то вас заинтересовать. День подходит для решения многих вопросов, касающихся работы. Вы правильно оцениваете перспективы новых проектов, не рискуете больше, чем это необходимо. Если в первой половине дня у вас будет возможность действовать по плану, то во второй наверняка придется импровизировать. Вы неплохо с этим справляетесь и добиваетесь нужных результатов даже тогда, когда сомневаетесь в том, что это в принципе возможно.
Рак
День дает шанс заинтересовать окружающих своими идеями. Не упустите шанс рассказать о том, что задумали давным-давно. Наверняка найдутся желающие поддержать вас, да и в толковых советах не будет недостатка. Середина дня проходит очень плодотворно, дает шанс решить несколько важных рабочих задач сразу. Позже на первый план выйдут семейные дела и домашние заботы. Стоит поговорить с близкими о том, что важно и для них, и для вас. Если прежде возникали разногласия, сегодня наверняка удастся найти решение, которое всем будет по душе.
Лев
Вряд ли удастся избежать волнений в начале дня. Поступает противоречивая информация, и не всегда ясно, чему нужно верить. Правда выяснится чуть позже, пока же лучше не торопиться с решениями и не менять кардинально свои планы. Вероятны интересные предложения. Если их делают старые знакомые, можно соглашаться без долгих раздумий. Вторая половина дня приносит необычные идеи, новые планы, которые хочется реализовать немедленно. Некоторые Львы понимают, что давно были готовы что-то изменить в своей жизни, а сейчас пришло время сделать первый шаг.
Дева
Начало дня дает шанс добиться успеха в сложном деле, найти ответ на вопрос, давно не дававший вам покоя. Вы внимательны и часто обращаете внимание на то, чего не заметили другие. Многим Девам к тому же удается учиться на чужих ошибках, и это помогает избежать собственных промахов. Вторая половина дня не будет столь плодотворной, зато даст возможность отдохнуть, восстановить силы и подготовиться к дальнейшим действиям. Это время подходит для общения с членами семьи и другими близкими людьми. Вы многих понимаете с полуслова, часто догадываетесь, что на душе у окружающих.
Весы
День будет насыщенным, и вас это наверняка порадует. Совсем не хочется ни сидеть без дела, ни ждать, пока кто-то решит задачи, стоящие перед вами. Вы с энтузиазмом беретесь за все новое, не упускаете возможности применить свои таланты. Люди, которые прежде вас недооценивали, изменят свое мнение. Отличный день для встреч. Лучше проводить их в неформальной обстановке. Можно обсуждать сложные серьезные вопросы, не опасаясь, что возникнут непреодолимые разногласия. Сегодня вы способны договориться даже с теми, с кем прежде вовсе не находили общего языка.
Скорпион
Вы успеете сделать тысячу новых дел, блестяще завершить то, что начали давным-давно, и найти выход из неоднозначной ситуации. Скорости, с которой вы решаете задачи, можно только позавидовать; вряд ли кто-то сможет с вами сравниться. Однако отдыхать порой нужно даже вам. Стоит найти время для этого во второй половине дня. Общение с друзьями вдохновляет. Люди, которых вы знаете давным-давно, часто делятся интересными идеями или предлагают что-то новое. Те, кого вы сегодня встретите впервые, наверняка захотят поскорее с вами подружиться.
Стрелец
Будет много интересных дел. Вы часто беретесь за то, что не получилось у других, и добиваетесь отличных результатов. Нет такой идеи, которую вы сегодня не смогли бы осуществить. Но стоит подумать дважды, прежде чем тратить силы на какой-то сложный и масштабный проект. Не исключено, что больше пользы принесет что-то простое. День подходит для решения финансовых вопросов. Там, где дело касается денег, можно положиться на интуицию. Вероятны выгодные сделки, удачные покупки. Некоторым Стрельцам вернут забытые долги, и это окажется очень кстати.
Козерог
Старайтесь не реагировать слишком остро на незначительные события, не принимать близко к сердцу любой пустяк. Особенно это важно в первой половине дня, когда одно взвешенное решение может изменить к лучшему непростую ситуацию. Часто друзья и просто знакомые подсказывают что-то интересное, помогают найти путь к цели. Вечер – благоприятное время для общения с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Ведите себя естественно и непринужденно. Большего не требуется: вы и так произведете неизгладимое впечатление.
Водолей
Вы настроены решительно и проявляете завидную целеустремленность. Вряд ли на пути возникнут преграды, которые заставили бы вас отступить или хотя бы на время отложить осуществление задуманного. К тому же есть шанс получить поддержку очень влиятельного человека; вы быстро найдете к нему подход. Дел может быть больше, чем обычно, и порой придется решать несколько проблем сразу. Справитесь ли вы? Конечно! Вечер радует приятными событиями в семье, хорошими новостями, касающимися кого-то из близких. Некоторые Водолеи получат долгожданные известия от старых друзей.
Рыбы
Первая половина дня может складываться непросто. Вы слишком многое принимаете близко к сердцу, легко поддаетесь на провокации; есть опасность, что кто-то попытается этим воспользоваться. Не давайте обещаний, не обдумав все как следует. Особенно это важно, когда речь идет о ваших личных делах. Вторая половина дня будет легкой и благоприятной. Многих Рыб она порадует приятными сюрпризами. Удачно решится вопрос, тревоживший вас в последнее время. Не исключено, что появится повод для домашнего праздника. Очень приятно будет поделиться радостью с самыми близкими.