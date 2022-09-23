«7», так подписал фото младшей дочери популярный российский комик Иван Ургант.
Иван Ургант показал редкое фото младшей дочери в день ее рождения
Иван Ургант показал редкое фото младшей дочери в день ее рождения
Для поздравления членов своей семьи шоумен давно выбрал определенный формат: каждый год он публикует снимок именинника, который подписывает специальным образом — латинская буква «I», значок «сердечко», а потом возраст, и по случаю семилетия Валерии поступил также.
Подписчики артиста отметили, что девочка очень на него похожа.
Ключевые слова