Пт, 23.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Иван Ургант показал редкое фото младшей дочери в день ее рождения

Limon.ee
Иван Ургант показал редкое фото младшей дочери в день ее рождения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Иван Ургант
Иван Ургант Фото: Mikhail Japaridze

«7», так подписал фото младшей дочери популярный российский комик Иван Ургант.

Для поздравления членов своей семьи шоумен давно выбрал определенный формат: каждый год он публикует снимок именинника, который подписывает специальным образом — латинская буква «I», значок «сердечко», а потом возраст, и по случаю семилетия Валерии поступил также.

Подписчики артиста отметили, что девочка очень на него похожа.

Ключевые слова
Наверх