«Страховые компании повысили цены на страхование такси настолько, что предлагают страховку на год в 10-20 раз больше стоимости автомобиля», – написал Эрик Elu24, не в силах поверить в фантастически дорогое предложение одной страховой компании.
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285 000 евро на годовую страховку? Растерянный водитель: это в десятки раз дороже самого автомобиля
285 000 евро на годовую страховку? Растерянный водитель: это в десятки раз дороже самого автомобиля
Эрик, приславший сравнение автострахования порталу Elu24, не может не удивляться ценам. В сравнении также можно увидеть одно предложение с запредельной ценой, за которое просят 285 208 евро в год. «Это более чем в 10-20 раз превышает стоимость автомобиля», – отмечает мужчина и спрашивает, должен ли Департамент конкуренции уже заняться этим.
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