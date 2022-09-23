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285 000 евро на годовую страховку? Растерянный водитель: это в десятки раз дороже самого автомобиля

Анналийза Кёсс Limon.ee
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285 000 евро на годовую страховку? Растерянный водитель: это в десятки раз дороже самого автомобиля
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Пробка в Таллинне на Тартуском шоссе.
Пробка в Таллинне на Тартуском шоссе. Фото: Teele Toova / Postimees

«Страховые компании повысили цены на страхование такси настолько, что предлагают страховку на год в 10-20 раз больше стоимости автомобиля», – написал Эрик Elu24, не в силах поверить в фантастически дорогое предложение одной страховой компании.

Эрик, приславший сравнение автострахования порталу Elu24, не может не удивляться ценам. В сравнении также можно увидеть одно предложение с запредельной ценой, за которое просят 285 208 евро в год. «Это более чем в 10-20 раз превышает стоимость автомобиля», – отмечает мужчина и спрашивает, должен ли Департамент конкуренции уже заняться этим.

Фото: Kuvatõmmis
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