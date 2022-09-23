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ФОТО ⟩ «Куда делись шикарные локоны?!» Танель Кийк опять шокировал поклонников новым имиджем

Limon.ee
«Куда делись шикарные локоны?!» Танель Кийк опять шокировал поклонников новым имиджем
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Танель Кийк с привычной всем стрижкой.
Танель Кийк с привычной всем стрижкой. Фото: Jaan Vanaaseme

Заместитель мэра Таллинна Танель Кийк опубликовал в социальных сетях фотографию, которая может расстроить некоторых людей, пишет Elu24.

В четверг в рамках Европейской недели мобильности отметили день без автомобиля. Эстонский политик Танел Кийк также присоединился к кампании и опубликовал фотографию на своей странице в Facebook. «Моя утренняя поездка на работу обычно проходила на общественном транспорте и пешком. Защищая окружающую среду, мы бережем здоровье!» – пишет заместитель мэра Таллинна в посте.

Некоторые похвалили в комментариях такую инициативу и добавляли, что им тоже нравится передвигаться без машины, но внимание других привлекло совсем другое.

«Куда делись шикарные локоны?!» – пишет один. «Мальчик, где твои кудри?» – спрашивает другой. На снимке видно, что вместо привычных пышных кудрей Кийка его волосы прилизаны. Судя по всему, из-за прохладной осенней погоды вице-мэр надел головной убор, а перед тем, как сделать фото, снял его. Надеемся, что мы еще увидим шикарные локоны Кийка.

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