ФОТО ⟩ «Куда делись шикарные локоны?!» Танель Кийк опять шокировал поклонников новым имиджем

В четверг в рамках Европейской недели мобильности отметили день без автомобиля. Эстонский политик Танел Кийк также присоединился к кампании и опубликовал фотографию на своей странице в Facebook. «Моя утренняя поездка на работу обычно проходила на общественном транспорте и пешком. Защищая окружающую среду, мы бережем здоровье!» – пишет заместитель мэра Таллинна в посте.

Некоторые похвалили в комментариях такую инициативу и добавляли, что им тоже нравится передвигаться без машины, но внимание других привлекло совсем другое.