ФОТО И ВИДЕО ⟩ Авария с участием BMW на Mere pst остановила работу целой трамвайной линии

«Сегодня около 10.30 поступило сообщение о том, что на перекрестке Mere pst и улицы Ahtri возле трамвайной остановки Канути произошло ДТП. Водитель автомобиля BMW врезалась в столб, перегородив трамвайные пути. Полиция на месте убедилась, что у водителя нет признаков алкогольного опьянения, пострадавших в ДТП нет. Движение трамваев на данный момент восстановлено.»