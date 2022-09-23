Водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб, перекрыв тем самым движение трамвайной линии Kopli – Suur Paala.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Авария с участием BMW на Mere pst остановила работу целой трамвайной линии
Движение восстановлено, получен комментарий полиции
Авария с участием BMW на Mere pst остановила работу целой трамвайной линии
Для выяснения деталей произошедшего в отдел коммуникации полиции и погранохраны был направлен запрос. Комментарий порталу Limon предоставила Елизавета Белоус:
«Сегодня около 10.30 поступило сообщение о том, что на перекрестке Mere pst и улицы Ahtri возле трамвайной остановки Канути произошло ДТП. Водитель автомобиля BMW врезалась в столб, перегородив трамвайные пути. Полиция на месте убедилась, что у водителя нет признаков алкогольного опьянения, пострадавших в ДТП нет. Движение трамваев на данный момент восстановлено.»