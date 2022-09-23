ФОТО ⟩ На Пярнуском шоссе Mercedes-Benz сбил 22-летнего мужчину. Пострадавший доставлен в больницу

«Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. Сотрудники полиции установили, что 42-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, был трезв. Согласно первоначальной информации, на пешеходе не было светоотражателя», – говорит представитель PPA Кристьян Лукк.

Всего два дня назад в районе Кристийне автомобиль сбил 36-летнего мужчину. Машина скорой помощи доставила пострадавшего в больницу для медицинского осмотра. «Полиция настоятельно рекомендует водителям помнить о снижении видимости в темное время суток, а пешеходам носить светоотражатели», – сказал Лукк.