Осадчая о протестах в РФ: молодежь кричала: «Путина в окопы». То есть, воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам

«Не буду репостить жалкие марши и протесты. На болотах вышли кричать "нет войне" только когда любимый руководитель решил их к нам отправить на экскурсию, – написала Осадчая. – То есть, раньше протестовать не было против чего? Фу! Мерзко, низко, не народ, а хлам».

Ведущая обратила внимание на то, что участники акций выступают не против войны, а лишь требуют, чтобы участие принимали не они.

Жалкая молодежь кричала: «Президента РФ Владимира Путина в окопы. То есть, воевать надо, но не тем, кто вышел на протесты, а тем, кто это придумал? У кого-то в этой стране есть мозги? Сплошное дно», – написала она.