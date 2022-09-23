Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности в 58 лет. Интервью с ним публикует британская версия журнала Vogue, сообщает "Рамблер".
Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности в 58 лет
Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности в 58 лет
Знаменитость рассказал журналистам о запуске собственного косметического бренда, который будет специализироваться на гендерно-нейтральной косметике. По словам телезвезды, он принял сознательное решение не выступать в роли амбассадора марки, поскольку его уход за лицом предельно прост.
«Я умываюсь утром, наношу серум и дневной крем — и выхожу из дома. Вечером я проделываю тоже самое, но вместе дневного использую ночной крем — это все (...) На самом деле, Гвинет [Пелтроу] была человеком, которые приучил меня умываться два раза в день», — признался он.