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Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности в 58 лет

Limon.ee
Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности в 58 лет
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Брэд Питт.
Брэд Питт. Фото: Cinzia Camela / ipa-agency.net

Американский актер и кинопродюсер Брэд Питт раскрыл секрет своей привлекательной внешности в 58 лет. Интервью с ним публикует британская версия журнала Vogue, сообщает "Рамблер".

Знаменитость рассказал журналистам о запуске собственного косметического бренда, который будет специализироваться на гендерно-нейтральной косметике. По словам телезвезды, он принял сознательное решение не выступать в роли амбассадора марки, поскольку его уход за лицом предельно прост.

«Я умываюсь утром, наношу серум и дневной крем — и выхожу из дома. Вечером я проделываю тоже самое, но вместе дневного использую ночной крем — это все (...) На самом деле, Гвинет [Пелтроу] была человеком, которые приучил меня умываться два раза в день», — признался он.

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