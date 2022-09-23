Удобно: раскрыта личность новой возлюбленной Джонни Деппа

Собеседник издания отметил, что между Деппом и Рич «все серьезно» и «их химия зашкаливает». Также источник сообщил, что отношения пары длятся больше одного месяца, первое время они тайно встречались в отелях, но теперь не стесняются проявлять чувства на публике. При этом на момент знакомства с актером Рич состояла в браке, однако сейчас разводится с мужем. У нее есть двое детей.