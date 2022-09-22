В четверг утром арендатора электросамоката Bolt ожидал неприятный сюрприз: в cтаром Таллинне угнали его самокат. «Я зашел купить пирожные, а когда вышел – самоката уже не было», – рассказывает Мартин, который не оставил это просто так и уже через некоторое время получил свой самокат обратно.
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ВИДЕО ⟩ Сходил за хлебушком: электросамокат Bolt угнали в Старом городе во время поездки
Сходил за хлебушком: электросамокат Bolt угнали в Старом городе во время поездки
С Elu24 связался расстроенный Мартин из Таллинна, который около 9:30 утра четверга отправился на электроскутере Bolt в кафе в Старом городе, чтобы купить теплую выпечку для своей семьи.