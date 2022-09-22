ВИДЕО ⟩ Сходил за хлебушком: электросамокат Bolt угнали в Старом городе во время поездки

С Elu24 связался расстроенный Мартин из Таллинна, который около 9:30 утра четверга отправился на электроскутере Bolt в кафе в Старом городе, чтобы купить теплую выпечку для своей семьи.

«По утрам в кафе Rukis в Старом городе можно раздобыть теплые пирожки. Поэтому я встал на электрический самокат Bolt и поехал в кафе Rukis. Поскольку это зона Старого города, вы не можете остановить или приостановить поездку, поэтому я решил оставить самокат на противоположной от кафе стороне дороги», – рассказывает Мартин историю о том, как он решил достать ароматную свежую выпечку семье на завтрак.