«Венгрия сотрудничает с РФ и не должна быть частью ЕС»: венгерские СМИ разозлил такой протест в Таллинне

Материал венгерского СМИ основан на публикации «Протест в Таллинне» с десятью фотографиями, опубликованной на Reddit в ночь на 22 сентября.

На одной из фотографий изображен просто плакат, а на остальных девяти – тот же плакат на фоне городского пейзажа Таллинна. Например, в гавани возле терминала А, перед посольством Венгрии, Центром русской культуры и посольством России.

На плакате президент Венгрии Виктор Орбан был изображен в виде Гитлера. «Это президент Венгрии Виктор Орбан. Ему нравится вторжение России в Украину, потому что ему нравятся мертвые украинцы. Он дал добро на строительство Россией атомной электростанции в своей стране. ВЕНГРИЯ СОТРУДНИЧАЕТ С РОССИЕЙ И НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЕС. Пожалуйста, пожалуйста, проявите чувство достоинства в Эстонии и скажите Венгрии, что она больше не может покупать российскую энергию, финансируемую кровью украинского народа», – говорится на плакате.

На следующий день плакат у посольства России был разрисован Фото: Taavi Sepp

Издание также связалось с посольством Венгрии в Эстонии, чтобы выяснить, планирует ли посольство подать официальную жалобу. На момент публикации RTL не получил ответа от посольства.