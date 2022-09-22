Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

«Венгрия сотрудничает с РФ и не должна быть частью ЕС»: венгерские СМИ разозлил такой протест в Таллинне

Limon.ee
«Венгрия сотрудничает с РФ и не должна быть частью ЕС»: венгерские СМИ разозлил такой протест в Таллинне
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Российское посольство в Таллинне
Российское посольство в Таллинне Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Поддержка Эстонией Украины дошла до венгерских СМИ. В четверг телеканал RTL сообщил, что эстонская столица была украшена изображениями венгерского президента в образе Гитлера, пишет Elu24

Материал венгерского СМИ основан на публикации «Протест в Таллинне» с десятью фотографиями, опубликованной на Reddit в ночь на 22 сентября. 

На одной из фотографий изображен просто плакат, а на остальных девяти – тот же плакат на фоне городского пейзажа Таллинна. Например, в гавани возле терминала А, перед посольством Венгрии, Центром русской культуры и посольством России.

На плакате президент Венгрии Виктор Орбан был изображен в виде Гитлера. «Это президент Венгрии Виктор Орбан. Ему нравится вторжение России в Украину, потому что ему нравятся мертвые украинцы. Он дал добро на строительство Россией атомной электростанции в своей стране. ВЕНГРИЯ СОТРУДНИЧАЕТ С РОССИЕЙ И НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЕС. Пожалуйста, пожалуйста, проявите чувство достоинства в Эстонии и скажите Венгрии, что она больше не может покупать российскую энергию, финансируемую кровью украинского народа», – говорится на плакате.

На следующий день плакат у посольства России был разрисован
На следующий день плакат у посольства России был разрисован Фото: Taavi Sepp

Издание также связалось с посольством Венгрии в Эстонии, чтобы выяснить, планирует ли посольство подать официальную жалобу. На момент публикации RTL не получил ответа от посольства.

Ссылка на сайт организации Human Rights Watch (HRW) также была приведена ниже. HRW стремится защищать права человека во всем мире. Она работает с активистами и жертвами, чтобы предотвратить дискриминацию, сохранить политическую независимость, защитить людей от бесчеловечного обращения во время войны и привлечь виновных к ответственности.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх