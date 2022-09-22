Поддержка Эстонией Украины дошла до венгерских СМИ. В четверг телеканал RTL сообщил, что эстонская столица была украшена изображениями венгерского президента в образе Гитлера, пишет Elu24.
«Венгрия сотрудничает с РФ и не должна быть частью ЕС»: венгерские СМИ разозлил такой протест в Таллинне
Материал венгерского СМИ основан на публикации «Протест в Таллинне» с десятью фотографиями, опубликованной на Reddit в ночь на 22 сентября.
На одной из фотографий изображен просто плакат, а на остальных девяти – тот же плакат на фоне городского пейзажа Таллинна. Например, в гавани возле терминала А, перед посольством Венгрии, Центром русской культуры и посольством России.
На плакате президент Венгрии Виктор Орбан был изображен в виде Гитлера. «Это президент Венгрии Виктор Орбан. Ему нравится вторжение России в Украину, потому что ему нравятся мертвые украинцы. Он дал добро на строительство Россией атомной электростанции в своей стране. ВЕНГРИЯ СОТРУДНИЧАЕТ С РОССИЕЙ И НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЕС. Пожалуйста, пожалуйста, проявите чувство достоинства в Эстонии и скажите Венгрии, что она больше не может покупать российскую энергию, финансируемую кровью украинского народа», – говорится на плакате.
Издание также связалось с посольством Венгрии в Эстонии, чтобы выяснить, планирует ли посольство подать официальную жалобу. На момент публикации RTL не получил ответа от посольства.
Ссылка на сайт организации Human Rights Watch (HRW) также была приведена ниже. HRW стремится защищать права человека во всем мире. Она работает с активистами и жертвами, чтобы предотвратить дискриминацию, сохранить политическую независимость, защитить людей от бесчеловечного обращения во время войны и привлечь виновных к ответственности.