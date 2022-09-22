Ксения Собчак: «Дай бог России всё это пережить, и чтоб ее не растерзали на части...»

«Видимо, слухи об отъезде в Израиль я должна комментировать регулярно, как и беременность. Примерно раз в два месяца.

Еще раз: я в России, я со своей Родиной. Я тут родилась и здесь моя земля. И в горе, и в радости, как говорится. Сын тут ходит в школу, я тут хожу в редакцию, регулярно провожу летучки. Вчера, например, решала вопросы по адвокату для нашего задержанного журналиста. Сегодня отвела сына в школу и заезжала в ресторан проследить, как идет бизнес. Кто меня видел – всем привет.

Мне очень больно за свою любимую страну. Мы действительно переживаем сейчас самый трудный период в современной истории. Дай Бог России всё это пережить, и чтоб ее не растерзали на части...» – написала Собчак на своей странице в Instagram 22 сентября, комментируя слухи о ее отъезде в Израиль.

Не только сил россиянам пожелала Собчак, но и обратилась к народу с важной информацией.