ВИДЕО ⟩ Матерящийся российский рэпер Моргенштерн снял видео в таллиннском клубе

Стоимость билетов на концерт Моргенштерна в Таллинне еще вчера варьировалась от 45 до 85 евро, а сегодня – от 50 до 100 евро.

Алишер Тагирович (Моргенштерн) родился 17 февраля 1998 года в Уфе (Россия), а в мае 2022 года был признан у себя на родине иностранным агентом. По мнению властей, рэпер получал спонсирование от властей Украины, а также от организации Yoola. При этом найти в Сети подобные компании не предоставляется возможным. Но при запросе поисковики выдают российскую торговую площадку от создателей VK.

До последнего не верилось, что певец приедет в Эстонию, учитывая, что список российских граждан, которым разрешен въезд в страну, ограничен. В Россию из нашей страны не летают самолеты и не ходят поезда, поэтому вопрос транспортировки рэпера до последнего момента оставался открытым. Откуда он на самом деле прилетел, тоже не совсем понятно, ведь после просмотра видео невозможно догадаться, в каком аэропорту был артист. Понятно одно – музыкант и его команда летели частным бортом.

«Таллинн, мы летим», – подписал видео артист и ни слова не сказал, показал лишь жест «Виктория», обозначающий мир.

На этом видео в Insta-storys артиста не прекратились. 22 сентября вечером он написал: «Таллинн, мы готовы, на**й».

А 23 сентября рэпер добрался и до клуба, где будет выступать.

«Е**ть, неужели концерт?» – написал Моргенштерн.

Судя по всему, у него давно не было выступлений, ведь у себя на родине он – иноагент.

В песнях Моргенштерна звучит голос украинской женщины, матери рэп-продюсера и давнего соратника Моргенштерна Палагина, которая живет в Одессе и пережила ракетные удары по городу и обстрелы. Путинские ограничения для СМИ означают, что музыку рэпера еще долго не услышат в российском эфире – ведь в ней украинский женский голос, наиболее часто встречающийся миллионам преданных поклонников Моргенштерна на YouTube.

Внимание, в нижеследующих видео присутствует ненормативная лексика и матный текст!