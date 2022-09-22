ВИДЕО ⟩ Певица Оля Полякова о протестах в РФ: «А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы, наконец, вышли. А наших детей жалко не было?»

Свое обращение Полякова начала с демонстрации видео, которое было снято на камеру телефона во время одной из акций протеста, которые вчера прошли во многих российских городах. Участники митинга были сняты со спины (конечно же, не Поляковой) во время скандирования фразы «Жизнь нашим детям».

«А где же вы раньше были? Только когда вас, россияне, это коснулось лично, страх за своих детишек заставил наконец-то выйти на улицу и вы, наконец, вышли, вы, наконец, орете, – обратилась к населению РФ певица. – А наших детей вам жалко не было? А нашим детям жизнь была не нужна?!»

Полякова напомнила, что россияне «спокойно семь месяцев наблюдали», как российские оккупанты обстреливают и уничтожают мирные украинские города.

«Так пожинайте же плоды вашего долбаного молчания и неспособности противостоять своему кровавому вурдалаку, у которого аппетит к мяску ваших отпрысков только разыгрался. И теперь его не остановить», – заявила она.

Певица также посоветовала гражданам России, которые будут мобилизованы, готовиться к могилизации.