Нагиев, Тарзан, Агутин: кого из российских звезд коснется мобилизация?

Дмитрий Нагиев

55-летний телеведущий Дмитрий Нагиев признавался в интервью, что был вынужден заниматься фарцовкой, чтобы обеспечить себя с юных лет. Но попался и чуть не угодил в тюрьму. Тогда Нагиева отправили в армию. Дмитрий служил в войсках противовоздушной обороны в поселке Огарково Вологодской области.

Шоумен старается вспоминать службу с позитивом, но признается, что пользы в этом нет. Нагиев критиковал тогдашний рацион солдат, а еще вспоминал, что соратники постоянно пытались проверить, действительно ли он является мастером спорта по дзюдо. В армии драки для новобранцев были привычным делом.

Дмитрий Нагиев Фото: Скриншот с сайта youtube.com

Тимур Батрутдинов

44-летний резидент Comedy Club служил в войсках связи. «Я был в армии, чем, кстати, весьма горжусь. Сам период помню хорошо, а вот проводы весьма смутно. Жутко волновался, все было в какой-то дымке. Я реально не понимал, что происходит, был жуткий стресс», – вспоминал о службе Тимур.

Тимур Батрутдинов Фото: скриншот видео

Денис Клявер

47-летний певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер пошел в армию из-за совета знаменитого отца, Ильи Олейникова. По мнению музыканта, «армия его, конечно, тогда активировала». Кстати, его сын Тимофей, отправился по стопам папы и деда – тоже служил.

Тарзан (Сергей Глушко)