21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. На данный момент призыву подлежат граждане РФ, которые состоят в запасе, и те, кто проходил службу в армии и имеет соответствующий опыт. Портал StarHit.ru решил напомнить, кто из звезд шоу-бизнеса имеет подобный опыт, пишет RUS TVNET.
Нагиев, Тарзан, Агутин: кого из российских звезд коснется мобилизация?
Дмитрий Нагиев
55-летний телеведущий Дмитрий Нагиев признавался в интервью, что был вынужден заниматься фарцовкой, чтобы обеспечить себя с юных лет. Но попался и чуть не угодил в тюрьму. Тогда Нагиева отправили в армию. Дмитрий служил в войсках противовоздушной обороны в поселке Огарково Вологодской области.
Шоумен старается вспоминать службу с позитивом, но признается, что пользы в этом нет. Нагиев критиковал тогдашний рацион солдат, а еще вспоминал, что соратники постоянно пытались проверить, действительно ли он является мастером спорта по дзюдо. В армии драки для новобранцев были привычным делом.
Тимур Батрутдинов
44-летний резидент Comedy Club служил в войсках связи. «Я был в армии, чем, кстати, весьма горжусь. Сам период помню хорошо, а вот проводы весьма смутно. Жутко волновался, все было в какой-то дымке. Я реально не понимал, что происходит, был жуткий стресс», – вспоминал о службе Тимур.
Денис Клявер
47-летний певец и экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер пошел в армию из-за совета знаменитого отца, Ильи Олейникова. По мнению музыканта, «армия его, конечно, тогда активировала». Кстати, его сын Тимофей, отправился по стопам папы и деда – тоже служил.
Тарзан (Сергей Глушко)
Тарзан покинул ряды военнослужащих со званием старший лейтенант. В СМИ не раз упоминалось, что он является выпускником военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. После выпуска Глушко вернулся в родной город в Архангельской области и служил на космодроме «Плесецк».
Владимир Вдовиченков
51-летний актер и звезда сериала «Бригада» Владимир Вдовиченков имеет звание старшего матроса запаса. Он проходил обучение в мореходной школе №42 в городе Кронштадт по профессии котельный машинист. После выпуска служил в Мурманске и еще 1,5 года провел на водоналивном танкере в Балтийске.
Леонид Агутин
Музыкант Леонид Агутин не раз подчеркивал, что служил в пограничных войсках. Во время службы он оказался в военном ансамбле. В годы службы он не раз убегал в самоволку, за что был лишен места в коллективе. Кстати, певец вспоминал, что во время срочки задержал настоящего нарушителя на границе.
Федор Бондарчук
55-летний режиссер «9 роты» служил сразу после выпуска из ВГИКа в 1985 году. Службу он начал в Красноярске, а затем был перераспределен в кинематографический кавалерийский полк при Таманской дивизии. Любопытный факт: этот полк был создан для фильма «Война и мир», который снимал его отец, Сергей Бондарчук. Так молодому Федору удалось избежать военных действий в Афганистане.