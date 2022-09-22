Светлана Шатунова рассказала, как будет выглядеть монумент в память о ее покойном муже.
Без белых роз: вдова и дети Шатунова выбрали эскиз памятника певцу
Без белых роз: вдова и дети Шатунова выбрали эскиз памятника певцу
В начале июля был объявлен конкурс на идею памятника, который будет установлен на могиле скоропостижно скончавшегося певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище.
Светлана Шатунова утвердила эскиз одного из поклонников певца и опубликовала фото в Instagram Юрия. Победитель конкурса попросил пока не разглашать его имя.
Высота постамента из черного камня будет 1м 20 см, фигуру Юрия Шатунова выполнят из бронзы, она будет высотой 2м 16 см. Все надписи на постаменте планируются из бронзы.
Ключевые слова