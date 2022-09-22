Без белых роз: вдова и дети Шатунова выбрали эскиз памятника певцу

В начале июля был объявлен конкурс на идею памятника, который будет установлен на могиле скоропостижно скончавшегося певца Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище.

Светлана Шатунова утвердила эскиз одного из поклонников певца и опубликовала фото в Instagram Юрия. Победитель конкурса попросил пока не разглашать его имя.