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Приезд Михаила Лабковского в Таллинн отменён

Limon.ee
Приезд Михаила Лабковского в Таллинн отменён
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Михаил Лабковский
Михаил Лабковский Фото: Промо

Популярный психолог Михаил Лабковский должен был выступить в Таллинне 5 октября. Однако сегодня стало известно, что его приезд отменен.

5 октября в 19:00 в ЦРК должна была состояться лекция-консультация по психологии: «Отношения в паре: встреча, загс и всё-всё-всё…» от Михаила Лабковского. Однако его приезд в Эстонию отменили.

«По независящим от организатора обстоятельствам мероприятие Психолог Михаил Лабковский «Отношения в паре: встреча, загс и всё-всё-всё» отменено. Организатор приносит извинения за неудобства!

Когда появится новая информация по поводу возврата средств, покупатели билетов будут уведомлены при первой возможности. Затем будет объявлено​​ время и порядок возврата билетов», – сказано на странице мероприятия в Piletilevi.

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