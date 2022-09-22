Приезд Михаила Лабковского в Таллинн отменён

5 октября в 19:00 в ЦРК должна была состояться лекция-консультация по психологии: «Отношения в паре: встреча, загс и всё-всё-всё…» от Михаила Лабковского. Однако его приезд в Эстонию отменили.

«По независящим от организатора обстоятельствам мероприятие Психолог Михаил Лабковский «Отношения в паре: встреча, загс и всё-всё-всё» отменено. Организатор приносит извинения за неудобства!