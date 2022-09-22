ФОТО ⟩ Популярный кот-блогер Степан вернулся в Украину

«Сенсация! Я, кот Степан, вернулся в Украину. Уверен, что каждый, кто любит Родину, может быть полезен. Особенно коты. Поэтому я посвящаю свою страницу не только веселому контенту, чтобы вызвать улыбку. Мы делаем чрезвычайно важное дело. Мы спасаем животных со всей Украины!», – «написал» пушистый инстаблогер.

На свежих снимках Степан позирует на фоне Львовской ратуши, а также любуется Львовским национальным академическим театром оперы и балета имени Соломии Крушельницкой.

Четырёхлапый блогер рассказал, что удалось собрать более $15 тысяч, которые ушли на помощь ряду зоозащитных организаций, а также зоопаркам в Николаеве и Харькове.

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане, которые после нападения России на Украину вместе с питомцем переехали во Францию и занимались сбором средств в поддержку украинских зоопарков.