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ВИДЕО ⟩ «Смерть необратима»: британцы услышали голос принцессы Дианы во время трансляции похорон Елизаветы II

Limon.ee
«Смерть необратима»: британцы услышали голос принцессы Дианы во время трансляции похорон Елизаветы II
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Принцесса Диана
Принцесса Диана Фото: Shutterstock

Некоторые интернет-комментаторы считают, что услышали речь призрака принцессы Дианы во время трансляции похорон королевы Елизаветы II на канале ITV News.

Пользователь социальной сети Goulcher разместил ролик в Twitter, написав: «Что, черт возьми, происходит?» Теперь эта запись набрала более двух миллионов просмотров, а также тысячи комментариев испуганных зрителей.

Панихида по королеве Великобритании Елизавете II состоялась 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии присутствовало около 2 000 гостей, а за похоронами наблюдали около 28 миллионов телезрителей, что сделало их одним из крупнейших телевизионных событий за всю историю Великобритании, сообщает BBC.

Фото: I-Images

Гроб королевы был доставлен из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, а оттуда его перевезли через весь Лондон к Веллингтонской арке. Там гроб был помещен в катафалк и доставлен в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. Королева обрела покой в часовне Святого Георгия в семейном склепе рядом с принцем Филиппом, ее мужем, который умер в апреле 2021 года.

В газете Daily Telegraph, комментируя похороны в прямом эфире, журналистка Анита Сингх сказала: «Похороны королевы Елизаветы II были торжественными и красивыми, но никто не сказал о странностях».

Согласно роликам, которыми поделились в Goulcher, а теперь они молниеносно разлетелись по всему интернету, зрители ITV услышали голос, говорящий с того света, когда катафалк вез гроб королевы в Виндзор.

«Смерть необратима», – прошептал таинственный голос. «Факт, что она в ловушке...»

Прежде чем голос смог продолжить фразу, комментатор прервал его и сказал: «Как видите, в Лондоне сегодня хороший день».

У принцессы Дианы и королевы были крайне напряженные отношения, поэтому многие комментаторы в Твиттере считают, что дух покойной принцессы не смог пропустить похороны королевы и вмешался в церемонию.

«Это принцесса Диана», – обрадовался Митчелл Стирлинг.

«Это призрак Дианы, дающий понять, что королева не вернется. Она застряла в своем собственном аду», – написал человек под ником Jedi Werewolf.

«Боже! Это похоже на Диану», – написал пользователь Twitter Уильям Коди Винтер.

Принадлежит ли голос на видео принцессе Диане или нет, остается только гадать. В любом случае, звучит это довольно жутко. Некоторые британцы признавались, что после эфира этот голос звучал у них в ушах, и они долго не могли заснуть.

ITV News не прокомментировал странный голос на записи, якобы прозвучавший во время трансляции похорон Елизаветы II.

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