Некоторые интернет-комментаторы считают, что услышали речь призрака принцессы Дианы во время трансляции похорон королевы Елизаветы II на канале ITV News.
ВИДЕО ⟩ «Смерть необратима»: британцы услышали голос принцессы Дианы во время трансляции похорон Елизаветы II
Пользователь социальной сети Goulcher разместил ролик в Twitter, написав: «Что, черт возьми, происходит?» Теперь эта запись набрала более двух миллионов просмотров, а также тысячи комментариев испуганных зрителей.
Панихида по королеве Великобритании Елизавете II состоялась 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии присутствовало около 2 000 гостей, а за похоронами наблюдали около 28 миллионов телезрителей, что сделало их одним из крупнейших телевизионных событий за всю историю Великобритании, сообщает BBC.
Гроб королевы был доставлен из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, а оттуда его перевезли через весь Лондон к Веллингтонской арке. Там гроб был помещен в катафалк и доставлен в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. Королева обрела покой в часовне Святого Георгия в семейном склепе рядом с принцем Филиппом, ее мужем, который умер в апреле 2021 года.
В газете Daily Telegraph, комментируя похороны в прямом эфире, журналистка Анита Сингх сказала: «Похороны королевы Елизаветы II были торжественными и красивыми, но никто не сказал о странностях».
Согласно роликам, которыми поделились в Goulcher, а теперь они молниеносно разлетелись по всему интернету, зрители ITV услышали голос, говорящий с того света, когда катафалк вез гроб королевы в Виндзор.
«Смерть необратима», – прошептал таинственный голос. «Факт, что она в ловушке...»
I’m obsessed with this what the hell happened @itvnews pic.twitter.com/uu2ONYoktW— an ancient man (@goulcher) September 19, 2022
Прежде чем голос смог продолжить фразу, комментатор прервал его и сказал: «Как видите, в Лондоне сегодня хороший день».
У принцессы Дианы и королевы были крайне напряженные отношения, поэтому многие комментаторы в Твиттере считают, что дух покойной принцессы не смог пропустить похороны королевы и вмешался в церемонию.
«Это принцесса Диана», – обрадовался Митчелл Стирлинг.
«Это призрак Дианы, дающий понять, что королева не вернется. Она застряла в своем собственном аду», – написал человек под ником Jedi Werewolf.
«Боже! Это похоже на Диану», – написал пользователь Twitter Уильям Коди Винтер.
Принадлежит ли голос на видео принцессе Диане или нет, остается только гадать. В любом случае, звучит это довольно жутко. Некоторые британцы признавались, что после эфира этот голос звучал у них в ушах, и они долго не могли заснуть.
ITV News не прокомментировал странный голос на записи, якобы прозвучавший во время трансляции похорон Елизаветы II.