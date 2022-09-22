ВИДЕО ⟩ «Смерть необратима»: британцы услышали голос принцессы Дианы во время трансляции похорон Елизаветы II

Пользователь социальной сети Goulcher разместил ролик в Twitter, написав: «Что, черт возьми, происходит?» Теперь эта запись набрала более двух миллионов просмотров, а также тысячи комментариев испуганных зрителей.

Панихида по королеве Великобритании Елизавете II состоялась 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. На церемонии присутствовало около 2 000 гостей, а за похоронами наблюдали около 28 миллионов телезрителей, что сделало их одним из крупнейших телевизионных событий за всю историю Великобритании, сообщает BBC.

Фото: I-Images

Гроб королевы был доставлен из Вестминстерского дворца в Вестминстерское аббатство, а оттуда его перевезли через весь Лондон к Веллингтонской арке. Там гроб был помещен в катафалк и доставлен в часовню Святого Георгия в Виндзорском замке. Королева обрела покой в часовне Святого Георгия в семейном склепе рядом с принцем Филиппом, ее мужем, который умер в апреле 2021 года.

В газете Daily Telegraph, комментируя похороны в прямом эфире, журналистка Анита Сингх сказала: «Похороны королевы Елизаветы II были торжественными и красивыми, но никто не сказал о странностях».

Согласно роликам, которыми поделились в Goulcher, а теперь они молниеносно разлетелись по всему интернету, зрители ITV услышали голос, говорящий с того света, когда катафалк вез гроб королевы в Виндзор.

«Смерть необратима», – прошептал таинственный голос. «Факт, что она в ловушке...»