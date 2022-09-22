Андрей Губин планирует вернуться на сцену

Певец Андрей Губин, популярный в 90-х, заявил, что планирует снова заняться творчеством и вернуться на сцену. Теперь артист собирается писать песни для российских звезд. Таких как Нилетто и Егор Крид. Он даже отметил, что у него уже есть материал.

«Я подготовил много песен, которые хочу выпустить», – сказал он.

Сроки возвращения Губин пока не назвал. Болезнь все еще мучает его.

Напомним, что с эстрады Андрей Губин пропал в начале нулевых и стал затворником. В интервью артист не раз признавался, что много лет борется с неврологическим заболеванием – левосторонней прозопалгией. Губин часто испытывает боль, ему трудно дышать.

Первые симптомы появились еще в 16 лет. В 28 лет Губин написал песню «Я устал от небес вечной милости ждать». Артист признался, что уже тогда ему было очень больно. С тех пор его состояние только ухудшилось.

Ходят слухи, что страшный диагноз артиста – это выдумка и виной всему алкоголь. Андрей Губин не отрицает, что после концерта мог выпить. Он и сейчас выпивает, но, по его словам, «не бухает»: «Я никогда не пил по три дня подряд, я не знаю, откуда вообще у людей столько здоровья? Я пью примерно раз в две недели по чуть-чуть. Могу выпить водку, могу – вино, все подряд могу. Но я как бы непьющий человек. Ну что такое раз в две недели?».