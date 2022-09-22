23 сентября церковь почитает память святых апостолов Петра и Павла. В народе этот день называли Павел-рябинник из-за того, что считалось, что именно в этот день рябина самая сладкая в году, пишет "Главред"
Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнуть
Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнуть
Обязательно женщинам нужно сорвать веточку рябины и принести в дом. Чтобы счастье было весь год, стоит поставить ее на стол. Ягоды рябины стоит положить под подушку. Можно удачу привлечь.
Также 23 сентября выпадает день осеннего равноденствия, который считается одним из важных дней осени.
Что нельзя делать 23 сентября
- Нельзя начинать новые проекты.
- Нельзя нецензурно выражаться.
- Нельзя оскорблять и обижать людей.
- Нельзя негативно мыслить. Можно в свою жизнь привлечь разочарования.
- Нельзя менять обстановку и увольняться с работы.
- Нельзя переезжать и отправляться в долгий путь.
Приметы на 23 сентября
- Если много рябины в лесу, к ненастной осени и суровой зиме.
- Если 23 сентября дождь пошел, то к теплым дням в сентябре.
- Если солнце выглянуло и потеплело, то быть дождю в конце сентября.