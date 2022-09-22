Марк Цукерберг станет отцом в третий раз

«Рады сообщить, что в следующем году у Максимы и Августы появится младшая сестренка», – написал он на своей странице в Facebook.

У 38-летнего миллиардера и его супруги уже есть две дочери: Максима появилась на свет в 2015 году, Августа – в 2017 году.

Марк Цукерберг и Присцилла Чан познакомились во время учебы в Гарвардском университете в 2003 году, когда на одной из студенческих вечеринок стояли в очереди в туалет.

В 2012 году они сыграли скромную свадьбу, которая состоялась в их особняке, на торжестве присутствовали только близкие друзья пары.