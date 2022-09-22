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Привет, новая фобия: хирург пытается удалить живую змею из уха женщины

Limon.ee
Привет, новая фобия: хирург пытается удалить живую змею из уха женщины
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Змея. Иллюстративное фото.
Змея. Иллюстративное фото. Фото: Postimees

В Сети появилось видео, на котором видно, как врач при помощи пинцетов пытается достать из уха женщины змею.

Когда и где это произошло — неизвестно. Некоторые пользователи в комментариях просят автора опубликовать запись целиком, так как неясно, удалось ли в итоге достать змею, в то время как другие размышляют о том, как рептилии вообще удалось залезть в ухо. Не исключено, что видео, стремительно распространяющееся по Сети является фейком.

А как вы думаете: змея настоящая или нет?

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