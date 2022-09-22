Привет, новая фобия: хирург пытается удалить живую змею из уха женщины

Когда и где это произошло — неизвестно. Некоторые пользователи в комментариях просят автора опубликовать запись целиком, так как неясно, удалось ли в итоге достать змею, в то время как другие размышляют о том, как рептилии вообще удалось залезть в ухо. Не исключено, что видео, стремительно распространяющееся по Сети является фейком.