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Лазарева назвала необходимую сумму для жизни за границей

Limon.ee
Лазарева назвала необходимую сумму для жизни за границей
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Татьяна Лазарева
Татьяна Лазарева Фото: Alexander Shcherbak

Телеведущая Татьяна Лазарева, признанная в России иноагентом, рассказала о своем финансовом положении. Она призналась, что еще способна заработать себе на хлеб. Об этом она сказала в интервью YouTube-шоу «Нормальные люди».

По признанию Лазаревой, она никогда не считала деньги и тратила сколько нужно. По ее словам, даже когда после начала военных действий в Украине у нее «рухнула вся жизнь», она оказалась способна заработать себе сколько нужно.

«Когда у меня заканчиваются деньги, я иду и зарабатывают их. Они ни откуда-то появляются. Сегодня я помогаю, завтра мне помогут. Я совершенно не боюсь остаться без денег. Сколько мне сейчас надо? Дети, слава богу, уже выросли. Я свои 500 евро в месяц всегда буду зарабатывать. Даже 1 тысячу», — сказала телеведущая.

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