57-летняя Брук Шилдс снялась в нижнем белье: как сейчас выглядит супермодель 90-х

57-летняя актриса и модель позировала для бренда нижнего белья Skims, основательницей которого является бизнесвумен Ким Кардашьян.

Шилдс стала лицом рекламной компании новой коллекции бюстгальтеров, которые поступят в продажу уже на следующей неделе, 27 сентября.

Кроме Брук, в фотосессии приняли участие пятьдесят женщин разных профессий. Среди них и знаменитости певица и актриса Джульетт Льюис, комедийная актриса и ведущая Челси Хэндлер, модель и актриса Индия Мур, певица, танцовщица и актриса Becky G и певица Cassie.