Мэттью Макконахи откровенно рассказал о пережитом сексуальном насилии

52-летний лауреат «Оскара» Мэттью Макконахи сделал откровенное признание, которое наверняка далось ему нелегко, в своей автобиографической книге «Зеленый свет». Накануне в эфире подкаста Аманды де Кадене «Разговор: о мужчинах» актер рассказал, как травмирующий опыт повлиял на его будущие отношения. Сексуальному насилию Макконахи подвергся, будучи еще подростком, в 15 лет, а в 18 — домогательствам со стороны мужчины.