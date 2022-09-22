Чт, 22.09.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Мэттью Макконахи откровенно рассказал о пережитом сексуальном насилии

Limon.ee
Мэттью Макконахи откровенно рассказал о пережитом сексуальном насилии
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Мэттью Дэвид МакКонахи
Мэттью Дэвид МакКонахи Фото: Postimees

Актера совратили, когда ему было всего 15, сообщают Star News.

52-летний лауреат «Оскара» Мэттью Макконахи сделал откровенное признание, которое наверняка далось ему нелегко, в своей автобиографической книге «Зеленый свет». Накануне в эфире подкаста Аманды де Кадене «Разговор: о мужчинах» актер рассказал, как травмирующий опыт повлиял на его будущие отношения. Сексуальному насилию Макконахи подвергся, будучи еще подростком, в 15 лет, а в 18 — домогательствам со стороны мужчины.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх