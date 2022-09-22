В Таллинне откроется «Женская сила»: известные женщины в необычных образах

Главные героини проекта «Женская сила» – это женщины, значимые для культуры Эстонской Республики, социальной и интеллектуальной жизни общества. Участвуя в фотосессии, они примерили ту старинную традиционную одежду, которую носили их предки (с точностью до конкретного региона или, как это звучало в прошлом, до губернии). Среди героинь Александра Мурре, директор Кадриоргского художественного музея; Светлана Янчек, директор Русского театра Эстонии; Валентина Кашина, издатель, и ряд других прекрасных персон.

В экспозиции демонстрируются десять образцов народной одежды России и Украины.

Следуя надежным свидетельствам, что из веков дошли до наших дней, – а это музейные образцы, коллекции собирателей-энтузиастов, а также фотографии и живописные портреты, – в какой-то мере удалось отразить красоту и гармонию облика славянской женщины в традиционном народном костюме.

Костюм – это значимая часть материальной культуры человечества. В старинных нарядах закодированы визуальные обереги и сам костюм испокон веку являлся оберегом. Даже не зная об этом, мы, следуя традициям предков, создаем одежду, в которой эхом звучит то, что хорошо осознавали наши праотцы: человеческое тело священно, а дух подчиняется законам мироздания. Славянские народы, – мастерицы и умельцы, создавая будничную одежду и наряды для праздников и ритуалов, руководствовались врожденным вкусом и своей мерой прекрасного.

Произведенная реконструкция комплексов одежды, сделанная специально для фотосессий, является частью выставки и представляет собой творческую авторскую интерпретацию сохранившихся оригиналов. Единственное, что являлось практически невыполнимой задачей – покрыть наряды золотой пылью патины времени, которая является самым дорогим компонентом реконструкции. Фотопортреты героинь отразили не только внешний облик женщины в уже почти утраченных нарядах и красоту древней материальной культуры, но и генетическую связь с предками.

Ирина Барсегян, театральный художник, дизайнер