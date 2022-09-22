НЕРАЗБЕРИХА С БАНАНАМИ ⟩ Килограммы фруктов были выброшены на глазах у посетительницы магазина? Нет, это был контроль качества Lidl

В четверг на прошлой неделе Хердис была озадачена, посетив магазин Lidl в Пярну, когда она якобы увидела, как в магазине выбрасывают пригодные к употреблению бананы. «Коробка, в которую поместили отсортированные бананы для утилизации, стояла на полу, как вы можете видеть на фото. Сотрудник несколько раз подтвердил, что они пойдут в мусорку», – заявила жительница Пярну. «Для меня это что-то новенькое. Оказывается, дешевле выкинуть на помойку пригодную к употреблению еду, чем ее пожертвовать».