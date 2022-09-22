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НЕРАЗБЕРИХА С БАНАНАМИ ⟩ Килограммы фруктов были выброшены на глазах у посетительницы магазина? Нет, это был контроль качества Lidl

Limon.ee Кетлин Крузе
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Килограммы фруктов были выброшены на глазах у посетительницы магазина? Нет, это был контроль качества Lidl
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Бананы в Lidl.
Бананы в Lidl. Фото: Erakogu

Жительница Пярну, посетившая Lidl, считает, что магазин выбросил килограммы фруктов, однако, по словам менеджера по связям с общественностью Lidl, сотрудники проверяли свежесть фруктов. «У Lidl очень строгие стандарты, чтобы предлагать покупателям только очень качественные продукты питания», – пояснили в сети, пишет Elu24.

В четверг на прошлой неделе Хердис была озадачена, посетив магазин Lidl в Пярну, когда она якобы увидела, как в магазине выбрасывают пригодные к употреблению бананы. «Коробка, в которую поместили отсортированные бананы для утилизации, стояла на полу, как вы можете видеть на фото. Сотрудник несколько раз подтвердил, что они пойдут в мусорку», – заявила жительница Пярну. «Для меня это что-то новенькое. Оказывается, дешевле выкинуть на помойку пригодную к употреблению еду, чем ее пожертвовать».

Что больше всего поражает Хердис, так это то, что почти на каждом шагу в магазине есть реклама о том, что надо беречь экологию. «На каждом шагу, здесь, в магазине, под прекрасную музыку, с помощью прекрасных лозунгов, я получаю сообщения о том, что природу и планету необходимо сохранить и так далее».

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