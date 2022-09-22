Шесть самых странных правил, которые не нарушает британская королевская семья

Король или королева всегда начинают есть первыми

Первыми к трапезе всегда приступают король и королева. При этом другим собравшимся покончить с приёмом пищи придётся вместе с ними, так как есть что-то, когда монарх уже насытился, считается нарушением этикета.

Королева Виктория была человеком, который всегда быстро поглощал пищу. Во время её правления многие за столом не успевали приступить к трапезе, так как королева заканчивала есть очень быстро,

– говорит Светлана Грохотова.

Это правило этикета, которого придерживаются члены королевской семьи Великобритании, применимо и в повседневной жизни. Человек, принимающий дома гостей, должен первым подать сигнал к приёму пищи: есть нужно медленно, ведь собравшиеся должны попробовать угощения.

Члены королевской семьи не едят морепродукты в поездках

Во время путешествий королевские особы отказываются от морепродуктов. Обусловлено это соображениями безопасности – морские деликатесы часто являются переносчиками инфекций.

Запрет на тактильный контакт с королём/королевой

Тактильный контакт с королём или королевой строго запрещён правилами. Именно поэтому Елизавета II даже в солидном возрасте выходила из машины самостоятельно. Ей не подавали руку, потому что прикасаться к монарху нельзя, отметила Грохотова.

Король и королева не дают автографов