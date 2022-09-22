21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации на фоне проведения референдумов по вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей в состав РФ. Астролог Василиса Володина сделала прогноз о текущей политической обстановке, пишет Стархит.
Василиса Володина: «В ситуации будут два перелома: первый – к концу октября-началу ноября»
По словам Володиной, расслабляться рано, ведь примерно через месяц наступит переломный период.
«Еще один исторический день. Я принципиально воздерживаюсь от детальных публичных прогнозов по ситуации. Прежде всего потому, что в условиях высочайшего эмоционального накала люди воспринимают любую информацию искаженно – чаще всего как поддержку своих ожиданий. Что ни говори, большинство услышит ровно то, что хочет слышать. А еще потому, что в этой ситуации прогноз (экспертная оценка вероятности развития событий) немедленно воспринимается как моя личная политическая позиция.
Предскажешь, что лондонский мост упадет – сразу обвинения, что я ненавижу лондонский мост и одновременно, что работаю на руку его строителям. В общем, легко не будет и довольно долго. В ближайшее время будут два перелома – первый к концу октября-началу ноября. Второй – весной 2023 года», – поделилась 48-летняя астролог в личном блоге.
К слову, ранее Василиса Володина заявляла, что этой осенью будет нелегко, и лучше не планировать проведение важных мероприятий, к примеру, свадеб. Когда ждать улучшений – неизвестно.
«Весна изменит повестку в более жесткую сторону, не давая возможности расслабиться. Весна 2023 года, не раз об этом говорила, является прологом еще более важных мировых изменений 2025-2026 года. Мир вокруг, привычный нам, меняется, трещит по швам», – отмечала специалист.