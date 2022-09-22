Василиса Володина: «В ситуации будут два перелома: первый – к концу октября-началу ноября»

По словам Володиной, расслабляться рано, ведь примерно через месяц наступит переломный период.

«Еще один исторический день. Я принципиально воздерживаюсь от детальных публичных прогнозов по ситуации. Прежде всего потому, что в условиях высочайшего эмоционального накала люди воспринимают любую информацию искаженно – чаще всего как поддержку своих ожиданий. Что ни говори, большинство услышит ровно то, что хочет слышать. А еще потому, что в этой ситуации прогноз (экспертная оценка вероятности развития событий) немедленно воспринимается как моя личная политическая позиция.

Предскажешь, что лондонский мост упадет – сразу обвинения, что я ненавижу лондонский мост и одновременно, что работаю на руку его строителям. В общем, легко не будет и довольно долго. В ближайшее время будут два перелома – первый к концу октября-началу ноября. Второй – весной 2023 года», – поделилась 48-летняя астролог в личном блоге.

К слову, ранее Василиса Володина заявляла, что этой осенью будет нелегко, и лучше не планировать проведение важных мероприятий, к примеру, свадеб. Когда ждать улучшений – неизвестно.