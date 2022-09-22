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НОЧНОЙ ТЕРРОР ⟩ В Тарту начался суд над мужчиной, который стрелял в свою жену из охотничьего ружья и угрожал убить своего соседа.

Трийн Роос Limon.ee
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В Тарту начался суд над мужчиной, который стрелял в свою жену из охотничьего ружья и угрожал убить своего соседа.
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Kohtu all olev Ülo Reisner.
Kohtu all olev Ülo Reisner. Фото: Triin Roos, Elu24

20 сентября в Тартуском уездном суде началось слушание дела об угрозах убийством и незаконном хранении оружия. Подсудимый Уло Рейснер обвиняется в угрозах убийством своему партнеру и соседу, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия.

«Уло ходил за мной по квартире. Он несколько раз говорил мне, что убьет меня. Дважды он нападал на меня на кухне и дважды в спальне. Он нажал на курок один раз, но он не сработал. Во второй раз...», – сказала пострадавшая.

Уло Рейснер, проживавший в деревне Игнас волости Кастре в Тарту вместе со своей сожительницей Аллой Антошиной, был арестован 24 марта 2022 года и с тех пор находится под стражей. Рейснер также имеет судимость. Он был условно-досрочно освобожден от последнего наказания, отбыв в тюрьме 5 месяцев и 15 дней. Мужчина не был трудоустроен, но состоял на учете в бюро по безработице.

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