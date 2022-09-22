Недавно Настя Ивлеева страстно поцеловала Элджея на публике. Звезды после развода, казалось, одумались и вновь потянулись друг к другу, не скрывая нежных чувств. Однако новый жест стал для многих открытым заявлением о воссоединении, пишет Starhit.
Жаркий поцелуй Ивлеевой и Элджея взбудоражил фанатов: Настя прокомментировала ситуацию
Жаркий поцелуй Ивлеевой и Элджея взбудоражил фанатов: Настя прокомментировала ситуацию
Впрочем, 31-летняя Настя Ивлеева прокомментировала поцелуй в личном блоге лишь словами о дружбе, а в недавнем интервью с Димой Масленниковым открыто демонстрировала флирт.
«Я свободна. Мои двери открыты, даже стучаться не надо. Там нараспашку все... Не душно, свежо, летний бриз… Подкатил бы? Чисто теоретически мы могли бы встречаться с тобой?» — улыбалась блогерша.
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