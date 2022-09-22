Обнаженные съемки, фонограмма и оскорбления от Жириновского: главные скандалы Аллы Пугачевой

Номер в гостинице и громкие проклятия

Эта история произошла в 1987 году, когда примадонна приехала с гастролями в Ленинград. Остановиться она должна была в любимом отеле: Алла Борисовна всегда выбирала один и тот же номер — роскошный люкс с кухней, двумя спальнями и кабинетом. Но в тот раз номер оказался занят. По слухам, в нем остановился иностранец, который привез ребенка на лечение.

Но Алла Борисовна требовала, чтобы гостя переселили, и не стеснялась в крепких выражениях. По слухам, этот скандал услышала одна из горничных и рассказала о нем прессе. После этого администратору гостиницы то и дело поступали угрозы за то, что она обидела любимую певицу.

Соперничество с Софией Ротару

О том, что две звезды на протяжении многих лет соперничали, говорили и в прессе, и коллеги артисток. Так, бывший муж Пугачевой Александр Стефанович признавался, что примадонна завидовала популярности Софии Михайловны. По слухам, конфликт закончился в 2016 году, когда певицы спели дуэтом.

Провал на «Евровидении»

В 1997 году примадонна решила поучаствовать в международном конкурсе «Евровидение». В то время Алла Борисовна была невероятно популярна на постсоветском пространстве, поэтому в ее успехе не сомневались, но артистка смогла занять лишь 15-он место.