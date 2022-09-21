Простуда не пройдёт: восемь действенных способов укрепить иммунитет, которые подойдут даже лентяям

2. Повышение иммунитета с помощью прогулок на свежем воздухе

Один из самых простых способов повышения иммунитета, который не требует денежных затрат, – прогулки на свежем воздухе. Понятно, что погода должна быть приятной, а одежда – тёплой. Минимальные физические нагрузки во время ходьбы помогут поднять иммунитет и предотвратить риск заражения простудой. Возьмите за привычку регулярно выбираться на свежий воздух. Спустя совсем немного времени заметите, что иммунитет улучшился, а про лекарства от простуды вы не вспоминаете.

3. От гриппа и простуды спасёт витамин С

С детства все знают, как важен витамин С. Не просто же так в больницы часто носят апельсины и мандарины. Укрепляющий иммунитет лимон обязательно должен быть дома в холодное время года. Достаточно приучить себя в осенний сезон регулярно добавлять лимон в чай. Употребление апельсинов и других цитрусовых – тоже хороший способ поднять иммунитет. Можно не только есть сами фрукты, но и пить соки. Только не злоупотребляйте! Большое количество сахара в соке отразится на организме негативно, поэтому в качестве профилактики простуды лучше пользоваться этими вспомогательными средствами лишь иногда.

4. Переутомление как причина гриппа и простуды