А ЗВЕЗДЫ ВСЁ БЛИЖЕ! ⟩ Брэд Питт дебютировал в качестве скульптора на выставке в Финляндии: «Мои работы о том, где я ошибся в своих отношениях»

Ник Кейв, Томас Хаусаго и Брэд Питт. Фото: JUSSI KOIVUNEN

Работы Питта включают в себя гипсовую панель во всю стену, изображающую перестрелку, и скульптуры в форме домов из прозрачного силикона, простреленных пулями.

Посмотреть их можно ЗДЕСЬ!

Оружие является частью жизни Питта как на экране, так и за его пределами. Он сыграл убийцу в своем последнем фильме «Быстрее пули», он и его бывшая жена Анджелина Джоли также когда-то сделали себе на заказ пистолеты. Питт начал заниматься искусством вскоре после того, как Джоли подала на развод в 2016 году.

На открытии выставки он сказал, что его художественная практика родилась из того, что он называет «радикальной инвентаризацией себя» – желания «быть по-настоящему жестоко честным с собой» и думать о тех, кого он, возможно, обидел, и тех моментах, в которые он поступил неправильно.

Для меня это саморефлексия. Это о том, где я ошибся в своих отношениях. Где я поступил не так? Где я был соучастником?

– сказал он финской общественной телекомпании YLE.

Изначально планировалось выставить исключительно работы Томаса Хаусаго, но, как сообщается, он убедил музей включить также работы его друзей, Питта и Кейва. Питт был ранее знаком с Хаусаго и его творчеством. Первая скульптура Питта House A Go Go, сделанная из обрезков древесины в 2017 году, является каламбуром, обыгрывающим имя художника.

Кейв создал для выставки серию из 17 керамических фигурок, изображающих жизнь дьявола. Над ними он работал в период с 2020-го по этот год.

Выставка будет работать до 15 января 2023 года.