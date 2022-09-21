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18+! ⟩ Как мир ждал обращения Путина: только мемы

Limon.ee
Как мир ждал обращения Путина: только мемы
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Владимир Путин и ожидание его речи
Владимир Путин и ожидание его речи Фото: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS/Коллаж RUS TVNET

Весь вторник, 20 сентября, мир ждал обращения российского президента Владимира Путина, но дождался его только утром в среду, 21 сентября (в нем российский лидер рассказал о начале частичной мобилизации). Портал RUS TVNET собрал самые яркие высказывания по поводу ожидания речи Путина в интернете.

 Внимание – присутствует ненормативная лексика!

Фото: скриншот из соцсетей
Фото: скриншот из соцсетей
Фото: скриншот из соцсетей
Фото: скриншот из соцсетей

Бонус: реакции на речь Путина!

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