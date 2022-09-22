Гороскоп на 22 сентября 2022: Львам – незабываемая встреча, Скорпионам – удача, Стрельцам – сплетни

Дева

В этот день в профессиональной деятельности могут произойти важные изменения. Хорошее время для налаживания деловых связей и новых знакомств. Вы можете заручиться поддержкой влиятельных людей, и это поможет вашему карьерному продвижению. Важно произвести на собеседников хорошее впечатление.

Весы

Весам в среду необходимо пополнить запасы жизненной энергии. Не стоит работать на износ, сбавьте обороты и постарайтесь провести этот день спокойно. Порадуйте своих близких людей приятными сюрпризами и уделите больше внимания детям.

Скорпион

Скорпионам в этот день улыбнется удача в профессиональной деятельности. Вы полны энергии и энтузиазма и не откладываете решение важных вопросов в долгий ящик. Вы сможете найти выход из затруднительной ситуации и достичь поставленных целей. Вечером отправляйтесь на свидание.

Стрелец

В этот день до Стрельцов смогут дойти сплетни, которые завистники распускают за их спиной. Проявите сдержанность и постарайтесь выяснить, кто плетет против вас интриги. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации, на кону ваша репутация.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит проявить рассудительность и осмотрительность. Не стоит давать обещаний, которые могут лечь на ваши плечи тяжелым грузом. Также нужно отложить выполнение важных дел, достичь необходимого результата будет сложно, вы только напрасно потратите время и нервы. Лучше проведите этот день в кругу близких людей.

Водолей

Этот день обещает Водолеям неожиданные встречи и знакомства. В первой половине дня возможны трудности в делах, однако ситуация изменится ближе к вечеру. Новое знакомство может обернуться крепкой дружбой или романтическими отношениями.

Рыбы