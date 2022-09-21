Приметы на 22 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать счастливее
Приметы на 22 сентября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы стать счастливее
Именно с этой даты наступает второе «бабье лето», которое длится вплоть до Покровы Пресвятой Богородицы - 14 октября.
22 сентября гости принесут в ваш дом счастье и благополучие. Поэтому приглашать гостей считалось хорошим правилом. Что бы гость ни попросил - непременно надо дать или выполнить. Такое поведение хозяев приносит в их дом счастье.
А еще всегда считалось, что если 22 сентября пойти на природу (в лес или в парк), то сил у вас заметно прибавится.
Что нельзя делать 22 сентября
- Нельзя давать и брать деньги в долг.
- Нельзя решать финансовые вопросы 22 сентября.
- Нельзя 22 сентября завидовать людям.
- Нельзя 22 сентября переезжать на новое место.
Приметы на 22 сентября
- Если зажечь огонь в доме, то можно защитить дом от болезней.
- Если в этот день наблюдается много паутины, то значит быть продолжительной осени и поздней зиме.
- Если холодная погода 22 сентября, то зима будет морозной.