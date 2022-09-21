ВИДЕО ⟩ Агата Муцениеце о браке Павла Прилучного: «Надеюсь, эта семья будет реально счастлива»

В конце лета состоялась свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Павел как-то признавался, что был готов жениться на возлюбленной в первый же день после знакомства. тем не менее, тогда главная звезда сериала «Мажор» еще состоял в браке. Бракосочетание разделило поклонников артиста на два лагеря: одни были рады за счастливых молодых, другие – была раздосадованы, что теперь надежды на воссоединение актера с Агатой Муцениеце рухнули окончательно.

Тем временем сама актриса долго скрывала свое отношение к свадьбе экс-супруга, но наконец высказалась об этом в интервью у Юлии Меньшовой.

«Я в ловушке. Что бы ни случилось, до меня информация долетает всегда. Либо друзья звонят, либо подписчики сообщают. То есть люди почему-то считают, что я должна знать», – рассказала Агата о своей невольной осведомленности.

«Наверное, это безысходность, и так будет всегда. Потому что мы повязаны на всю жизнь. Мы родители. Мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни. Поэтому для меня это был не сюрприз, я знала раньше. Но то, что он собирался жениться - не знала», – поделилась артистка.