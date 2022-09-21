На YouTube-канале российской актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой вышло интервью с актрисой Агатой Муцениеце. Не последнюю роль в разговоре сыграла недавняя свадьба ее экс-супруга Павла Прилучного, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Агата Муцениеце о браке Павла Прилучного: «Надеюсь, эта семья будет реально счастлива»
В конце лета состоялась свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Павел как-то признавался, что был готов жениться на возлюбленной в первый же день после знакомства. тем не менее, тогда главная звезда сериала «Мажор» еще состоял в браке. Бракосочетание разделило поклонников артиста на два лагеря: одни были рады за счастливых молодых, другие – была раздосадованы, что теперь надежды на воссоединение актера с Агатой Муцениеце рухнули окончательно.
Тем временем сама актриса долго скрывала свое отношение к свадьбе экс-супруга, но наконец высказалась об этом в интервью у Юлии Меньшовой.
«Я в ловушке. Что бы ни случилось, до меня информация долетает всегда. Либо друзья звонят, либо подписчики сообщают. То есть люди почему-то считают, что я должна знать», – рассказала Агата о своей невольной осведомленности.
«Наверное, это безысходность, и так будет всегда. Потому что мы повязаны на всю жизнь. Мы родители. Мы действительно потратили друг на друга внушительный кусок жизни. Поэтому для меня это был не сюрприз, я знала раньше. Но то, что он собирался жениться - не знала», – поделилась артистка.
Меньшова также решила спросить Муцениеце о интервью Прилучного Надежде Стрелец, в котором тот поделился, как развивались его отношения с новой избранницей, а также что расставание с Агатой стало для него самым серьезным испытанием в жизни. Муцениеце призналась, что вместо просмотра видео прочитала комментарии под ним, но и это дало ей представление о том, что именно говорил Павел.
«Думаю, это интервью было ошибкой. Там видно, как человек пытается сказать одно, а думает по-другому. Знает, что какие-то вещи могут быть мне неприятны, и все равно сказаны. Наша история расставания не слишком приятна и испортила ему репутацию. Думаю, все было направлено на то, чтобы снова предстать [его] принцем на белом коне. Это образ, который он очень любит, а я его подпортила. (...) Было бы лучше и правильнее [в его ситуации] не увиливать, а честно сказать: »Я натворил ошибок. Мне стыдно. Хочу исправиться«», – рассказала Муцениеце.
Видео: Интервью Агаты Муцениеце Юлии Меньшовой
Агата рассказала, что уже не хочет ассоциироваться только с Павлом, но при этом оставила молодоженам теплые слова. «Пожелаем новобрачным счастья, гармонии, искренней любви, верности друг другу, понимания. Надеюсь, эта семья будет счастлива», – сказала звезда, тем не менее, выразив непонимание, почему Павел не позвал на свадьбу их детей.
Также актриса заявила, что сейчас не хочет замуж. «Я разочарована в слове »брак«, это точно. Я возмущена поведением мужчин, потому что поняла, что многие изменяют своим женам», – сказала она, при этом допустив, что может начать новые отношения, если встретит «правильного человека».
Муцениеце и Прилучный объявили о разводе в начале 2020 года. В браке пара прожила девять лет. Несмотря на то, что расстаться актеры собирались мирно, это не вышло. Незадолго до развода Агата вышла в прямой эфир в соцсетях, призналась, что Павел в неадекватном состоянии поднимал на нее руку и выгоняет из дома вместе с детьми. Позднее в интервью Ксении Собчак актриса призналась, что атмосфера в их семье была довольно раскаленной, но обвинять экс-супруга в домашнем насилии так и не стала.