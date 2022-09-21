«Рыжим не беспокоить!»: на портале недвижимости появилось необычное объявление об аренде

«Реклама абсурдна?» предполагает его автор, отвечая на свой собственный вопрос. «Мы все заслуживаем хорошего и безопасного дома, будь то съемная квартира или собственная. Но найти место для проживания может быть далеко не просто. Иногда приходится прочесывать все порталы и объявления, делать бесчисленное количество телефонных звонков, писать письма и тратить много обеденных перерывов на посещение объектов аренды. Но что происходит, когда вы находите «то самое», но неожиданно оказываетесь нежеланным гостем?»