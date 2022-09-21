На портале недвижимости KV.ee размещено объявление о сдаче в аренду квартиры в центре Тарту. Однако текст, приложенный к объявлению, заставляет задуматься, сообщает Elu24.
«Рыжим не беспокоить!»: на портале недвижимости появилось необычное объявление об аренде
«Меблированная 2-комнатная квартира в аренду в самом центре Тарту. Рыжих прошу не писать!» гласит объявление, согласно которому за квартиру площадью 50 квадратных метров придется платить 450 евро в месяц.
«Реклама абсурдна?» предполагает его автор, отвечая на свой собственный вопрос. «Мы все заслуживаем хорошего и безопасного дома, будь то съемная квартира или собственная. Но найти место для проживания может быть далеко не просто. Иногда приходится прочесывать все порталы и объявления, делать бесчисленное количество телефонных звонков, писать письма и тратить много обеденных перерывов на посещение объектов аренды. Но что происходит, когда вы находите «то самое», но неожиданно оказываетесь нежеланным гостем?»
Немыслимо, чтобы, например, кто-то отказался продать буханку хлеба покупателю с маленькими детьми! Поэтому призываем арендодателей быть более терпимыми и открытыми. «Платежеспособность и надежность арендатора не связаны с тем, есть ли у него дети, является ли он беженцем с войны или имеет другой цвет кожи».
Объявление находится ЗДЕСЬ.