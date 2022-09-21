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ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Мужчина, терроризировавший продавцов цветочных ларьков на улице Виру, отправился за решетку

Крислин Метсанурм Limon.ee
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Мужчина, терроризировавший продавцов цветочных ларьков на улице Виру, отправился за решетку
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Обвиняемый в неоднократном грабеже с оружием Сергей Кравцов предстал перед судом.
Обвиняемый в неоднократном грабеже с оружием Сергей Кравцов предстал перед судом. Фото: Sander Ilvest

Умышленное причинение материального ущерба на съемной квартире, вымогательство денег у продавцов цветов и угрозы ножом привели Сергея Кравцова за решетку, пишет Elu24.

В среду, 21 сентября, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Сергей Кравцов был привлечен к ответственности за противоправное поведение. Мужчина неоднократно совершал нарушения, игнорируя требования испытательного срока, за что подсудимому было назначено дополнительное наказание.

Согласно обвинительному акту, в период с 7 по 20 до марта 2022 года Кравцов совершил умышленное причинение ущерба съемной квартире в Таллинне путем повреждения ее внутренней отделки и обстановки. Этим он причинил владельцу квартиры материальный ущерб в размере 7538,44 евро.

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