ФОТО ИЗ ЗАЛА СУДА ⟩ Мужчина, терроризировавший продавцов цветочных ларьков на улице Виру, отправился за решетку

В среду, 21 сентября, в Харьюском уездном суде состоялось заседание, на котором Сергей Кравцов был привлечен к ответственности за противоправное поведение. Мужчина неоднократно совершал нарушения, игнорируя требования испытательного срока, за что подсудимому было назначено дополнительное наказание.

Согласно обвинительному акту, в период с 7 по 20 до марта 2022 года Кравцов совершил умышленное причинение ущерба съемной квартире в Таллинне путем повреждения ее внутренней отделки и обстановки. Этим он причинил владельцу квартиры материальный ущерб в размере 7538,44 евро.