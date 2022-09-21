ВИДЕО ⟩ Скрылся от полиции: в Тарту патруль заметил бежавшего по городу медведя

«Сегодня рано утром полицейские заметили бежавшего по дороге медведя. К сожалению, медведь скрылся в кустах парка Тэхтвере. На этот раз его не удалось поймать и вывезти из города», – пишет Южная префектура на своей странице в Facebook.

Однако полиция передала информацию об опасном животном, бродящем по городу, в Департамент охраны окружающей среды. «Мы также просим и всех остальных жителей города поступить также, если они заметят медведя, бродящего в районе реки Эмайиги. В любом случае, если вы заметили медведя, вам следует держаться от него на безопасном расстоянии и позвонить по телефону 1247», – говорится в сообщении.