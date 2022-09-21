Издание Ilta-Sanomat пишет, что бывший финский гонщик Формулы-1 Мика Сало сообщил о помолвке со своей возлюбленной Анникой Линдблом.
ГОРЬКО! ⟩ Проживающий в Эстонии финский гонщик Формулы-1 скоро сыграет свадьбу с этой красоткой. Кто его избранница?
Проживающий в Эстонии финский гонщик Формулы-1 скоро сыграет свадьбу с этой красоткой. Кто его избранница?
«Наша помолвка состоялась уже некоторое время назад. Благодарю за поздравления. У нас всё прекрасно», – дал комментарий Мика Сало финскому изданию.
Бывший гонщик Формулы-1 и его возлюбленная вместе уже полтора года.
В 2020 году издание Ärileht писало, что у проживающего в Таллинне Мики Сало есть более 11 лет действующая в Эстонии компания Alley Investments.
Оборот занимающейся ралли и рекламой компании в 2017 году составлял свыше полумиллиона евро.
Предприятию принадлежит недвижимость площадью 8962 квадратным метра в поселке Таммуна на Сааремаа.