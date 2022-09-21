О чем ни в коем случае нельзя рассказывать своим детям: мнение эксперта

Обсуждение личностных качеств родителей в негативном ключе

Как правило, подобные разговоры возникают во время затяжных ссор между родителями или в период развода. Каждый из родителей пытается склонить ребенка на свою сторону, рассказывая крайне неприятные вещи о втором родителе. Подобная тактика не приводит ни к чему, кроме тревожного расстройства у самого ребенка. Мы, сами того не желая, создаем барьер между собой и ребенком, из-за чего в будущем будет очень сложно находить общий язык, особенно в подростковый период. Вы просто лишаетесь авторитета в глазах ребенка, вернуть доверие будет очень непросто.

Посвящать ребенка в финансовые вопросы (трудности)

Конечно, финансовую грамотность никто не отменял, однако, нет ничего хуже, если родители не скрывают финансовые проблемы семьи от ребенка. Родителей можно понять — таким образом взрослые часто пытаются вызвать в ребенке чувство благодарности, в реальности делают только хуже. Психологи упоминают случаи, когда ребенок, которому мать или отец периодически жаловались на задержку зарплаты, ограничение в средствах, старался как можно быстрее отдалиться от вечно страдающих родителей. Все просто — любой психике невероятно трудно выдерживать гнет вины, которую люди часто стараются навязать многим из нас. Чтобы ребенок действительно оценил ваши старания ради него, никогда не перекладывайте на него тяжесть своей жизни.

Постоянное обсуждение недостатков самого ребенка