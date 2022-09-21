От нуля до сотни – стремительный взлет популярности безалкогольных напитков

«Напитки Saku Õlletehas известны всем. При этом мы также осознаем свою ответственность – стремимся пропагандировать ответственное потребление, и с каждым годом значительно увеличиваем ассортимент безалкогольных напитков. Во время пандемии коронавируса в Эстонии и во всем мире стало больше людей, ценящих здоровый образ жизни. Возросший спрос на безалкогольные продукты дает нам как производителю возможность предлагать потребителям все более широкий выбор вкусных и знакомых напитков, в том числе и в безалкогольных версиях», – сказал член правления Saku Õlletehas Яан Хярмс.

Одной из целей стратегии защиты окружающей среды, социального воздействия и контроля (ESG) Carlsberg Group, материнской компании Saku Õlletehas, является НУЛЕВОЕ безответственное потребление алкоголя. Задача – дать потребителям четкий сигнал об умеренности и ответственности, постоянно расширять ассортимент безалкогольных напитков и вести четкую и ответственную маркетинговая деятельность. Если в 2015 году в портфеле Saku Õlletehas были одно безалкогольное пиво и один сидр, то к 2021 году соответствующий ассортимент вырос до 16 сортов пива и 4 видов сидра. В годовом сопоставлении потребление безалкогольных напитков также имеет тенденцию к росту – например, по сравнению с 2020 годом в прошлом году продажи безалкогольного пива и сидра Saku Õlletehas выросли на 28%.

«Злоупотребление алкоголем, в том числе употребление алкоголя несовершеннолетними, вождение в нетрезвом виде или чрезмерное употребление алкоголя, является глобальной проблемой. Вот почему для ее решения мы работаем с другими компаниями своего сектора по всему миру. Мы всегда советуем потребителям: наслаждайтесь нашими напитками ответственно. Ассортимент продукции Saku Õlletehas включает большое количество безалкогольных продуктов. Вы любитель пива? Предпочитаете сидр или хороший лонг-дринк? У нас есть безалкогольная альтернатива всем этим напиткам. В этом месяце также стартовала известная акция «В сентябре не пьем», рожденная как народная инициатива и поддерживаемая Институтом развития здоровья с 2017 года. Сейчас самое время найти безалкогольную альтернативу любимому напитку», – рассказал Хярмс.