За несколько минут после объявления мобилизации раскупили все билеты в Ереван и Стамбул на сегодняшнюю дату.
«Слишком жесткие фильтры»: после объявления мобилизации в России раскупили все билеты в Ереван и Стамбул
«Слишком жесткие фильтры»: после объявления мобилизации в России раскупили все билеты в Ереван и Стамбул
https://t.me/ostorozhno_novosti/10940
Креатив по поводу мобилизации в Сети появляется как снежный ком. Сейчас только и остается, что спасаться юмором.
Кстати, как бы прозаично это не звучало, но сегодня Международный день мира.