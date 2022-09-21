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«Слишком жесткие фильтры»: после объявления мобилизации в России раскупили все билеты в Ереван и Стамбул

Limon.ee
«Слишком жесткие фильтры»: после объявления мобилизации в России раскупили все билеты в Ереван и Стамбул
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Скриншот с сайта Aviasales
Скриншот с сайта Aviasales Фото: Aviasales

За несколько минут после объявления мобилизации раскупили все билеты в Ереван и Стамбул на сегодняшнюю дату.

https://t.me/ostorozhno_novosti/10940

Креатив по поводу мобилизации в Сети появляется как снежный ком. Сейчас только и остается, что спасаться юмором.

Кстати, как бы прозаично это не звучало, но сегодня Международный день мира.

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