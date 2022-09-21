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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Эстонские культуристы и звезды фитнеса показали класс на соревнованиях в Испании

Limon.ee
Эстонские культуристы и звезды фитнеса показали класс на соревнованиях в Испании
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Agne Kiviselg
Agne Kiviselg Фото: Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit

В выходные в Испании прошли соревнования Arnold Classic Europe & Fitness Sports Games, на которых эстонские культуристы вошли в историю.

Рамиль Липп стал первым эстонским культуристом, завоевавшим золотую медаль в категории Men's Games Classic Bodybuilding Open на крупных соревнованиях, проходивших 16-18 сентября.

Впервые эстонские спортсмены-мужчины также приняли участие в новой категории Fitness Challenge, где Марго Куйв и Рене Лаане завоевали золотые медали в мужских парных соревнованиях.

В индивидуальных соревнованиях бронзовую медаль получил Сильвер Левела в категории Fitness Challenge, а серебряную – Марго Куйв в категории Fitness Challenge Gold Level.

Среди женщин Ольга Сибанова показала хорошую форму сразу же в двух категориях: «Фит-модель женщина свыше 172 сантиметров» и Master Woman’s Fit-model 35+. В обеих категориях она была награждена серебряной медалью.

Екатерина Васильева, выступавшая в категории «Велнес» среди женщин до 168 сантиметров, также вернулась с соревнований со вторым местом.

Агне Кивисельг заняла третье место в Women’s Bikini для женщин ростом до 169 сантиметров.

Смотрите галерею!

Чемпионат Эстонии по бодибилдингу и фитнесу пройдет 15 октября в Пярнуском концертном зале.

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