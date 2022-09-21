Апчхи! 5 простых советов от эстонского аллерголога, как уменьшить появление пылевых клещей дома

Как обеспечить хорошую гигиену в спальне?

Большое внимание следует уделять гигиене спальни, и не только для профилактики пылевых клещей. По данным аллерголога, у здорового человека в сутки выделяется около 500 мл пота. Поэтому постельное белье следует стирать не реже одного раза в неделю и при температуре не менее 60 °С. «Детям обязательно понравится, что постель можно оставить не заправленной на некоторое время после пробуждения, чтобы уменьшить влажность»,– сказала доктор Юлге. Теплая и влажная среда между одеялом и матрасом создает благоприятную среду для размножения пылевых клещей.

Подушки и одеяла рекомендуется стирать или чистить один раз в год. Также рекомендуется использовать наматрасники. Чтобы матрас прослужил как можно дольше и сохранил свои свойства, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA рекомендует использовать наматрасник. Одним из таких вариантов является, например, гипоаллергенный наматрасник.

«Различные наматрасники впитывают пот и предотвращают появление пятен, но в то же время позволяют матрасу дышать и, что самое главное, их можно стирать. Использование наматрасника добавляет комфорта, сглаживает неровности кровати и обеспечивает лучшую гигиену»,– сказал Кастро.

Какие подушки лучше всего подходят для аллергиков?

По словам дизайнера интерьеров, для аллергиков лучше всего подходят подушки из микрофибры, набивка которых состоит из очень тонкого, плотного полиэстера и нейлоновых нитей, обладающих природными противомикробными свойствами. Кроме этого, синтетические материалы устойчивы к влаге, что позволяет легко стирать и содержать их в чистоте. Аллерголог советует аллергикам использовать подушки со специальным покрытием, через которое не могут пройти пылевые клещи, которые можно протирать влажной тряпкой и которые служат годами.