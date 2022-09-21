Эти невинные повадки, которые мы даже не замечаем, могут нести за собой серьезные последствия для нашего здоровья, Woman.
3 ленивые бьюти-привычки, которые портят ваше зрение
Для многих макияж уже давно стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы уже не задумываемся, когда с утра машинально тянемся к косметичке. Однако рутина уже настолько отработанная, что многие предпочитают не задумываться о том, насколько важно поддерживать порядок в своих мейкап-сокровищах. Более того, одной уборки недостаточно: следует помнить о нескольких правилах нанесения и снятия макияжа, а также своевременной ревизии в косметичке. И хотя в большинстве случаев макияж безвреден, некоторые прецеденты могут вызывать проблемы, а также необратимые последствия.
На сегодняшний день многие девушки обходятся лишь макияжем глаз, потому что это быстро, красиво и удобно. Но из-за того, что кожа век и вокруг глаз — самая чувствительная, за ней требуется особый, бережный уход. Мы выделили главные примеры, которые наглядно покажут вам, почему гигиеной в макияже лучше не пренебрегать — нарушение определенных правил макияжа может грозить занесением инфекции, травмой и даже ухудшением зрения.
Пользование просроченной косметикой
Просроченная косметика опасна тем, что она не зеленеет после последнего дня срока годности. Она кажется такой же красивой и блестящей, как и перед покупкой, а потому нам кажется, что ей ее можно пользоваться. Однако мало кто знает, какую опасность скрывает в себе это: с истечением срока годности химический состав средств становится нестабильным, у него меняются кислотность и консистенция. Такая косметика как минимум не даст заявленный производителем эффект. А в худшем случае навредит здоровью кожи.
Не смывать макияж
Если вы не будете стабильно смывать макияж на ночь, тщательно очищая веки и ресницы от лайнеров и туши, то их остатки попадут внутрь. Это вызовет иммунный ответ — чтобы защитить глаза от инфекции. Результат может быть красноречивее любых предупреждений: наутро вас встретят опухшие, раздраженные и усталые глаза. Тушь, постоянно нанесенная на ресницы, истощает их и приводит к разламыванию и утончению. Это красивое, но коварное средство для макияжа накапливает бактерии, и все они могут сохраняться во внутреннем кармашке наших век. Меняйте тушь каждые три месяца, чтобы избежать роста бактерий и, как следствие, воспалений.
Не очищать регулярно инструменты для макияжа
Об этом правиле слышали все, но дополнительное напоминание не будет лишним. Грязные кисти для макияжа являются благоприятной средой для самых разных бактерий, что не только ужасно для кожи, но также и для глаз. Попадание бактерии на слизистую может иметь необратимые последствия, способные довести до потери зрения. Также это приводит к загрязнению косметики и сокращению срока ее годности. То, что могло бы использоваться год, испортится в течение нескольких месяцев. Именно поэтому вам стоить начать чистить свои кисти хотя бы раз в месяц. Но помните, что чем чаще вы пользуетесь кисточками, тем чаще их нужно мыть. Если вы красите только себя, то кисти для сухих текстур можно промывать по мере загрязнения — оптимально раз в месяц, для кремовых текстур — раз в неделю, а спонжи нужно очищать после каждого применения.
Относитесь к своей бьюти-рутине внимательнее, не пренебрегайте здоровьем своей кожи и глаз ради экономии. Ведь длинные и накрученные ресницы лучше всего сочетаются с тенями или кошачьими стрелками, а не с покрасневшими белками глаз, верно?