3 ленивые бьюти-привычки, которые портят ваше зрение

Если вы не будете стабильно смывать макияж на ночь, тщательно очищая веки и ресницы от лайнеров и туши, то их остатки попадут внутрь. Это вызовет иммунный ответ — чтобы защитить глаза от инфекции. Результат может быть красноречивее любых предупреждений: наутро вас встретят опухшие, раздраженные и усталые глаза. Тушь, постоянно нанесенная на ресницы, истощает их и приводит к разламыванию и утончению. Это красивое, но коварное средство для макияжа накапливает бактерии, и все они могут сохраняться во внутреннем кармашке наших век. Меняйте тушь каждые три месяца, чтобы избежать роста бактерий и, как следствие, воспалений.

Об этом правиле слышали все, но дополнительное напоминание не будет лишним. Грязные кисти для макияжа являются благоприятной средой для самых разных бактерий, что не только ужасно для кожи, но также и для глаз. Попадание бактерии на слизистую может иметь необратимые последствия, способные довести до потери зрения. Также это приводит к загрязнению косметики и сокращению срока ее годности. То, что могло бы использоваться год, испортится в течение нескольких месяцев. Именно поэтому вам стоить начать чистить свои кисти хотя бы раз в месяц. Но помните, что чем чаще вы пользуетесь кисточками, тем чаще их нужно мыть. Если вы красите только себя, то кисти для сухих текстур можно промывать по мере загрязнения — оптимально раз в месяц, для кремовых текстур — раз в неделю, а спонжи нужно очищать после каждого применения.